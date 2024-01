Calcio Dilettanti. L’Atletico Spm quart’ultimo si affida a mister Fochi. Il Medolla sceglie la continuità con Breviglieri

Salta un’altra panchina di Prima ’D’. L’Atletico Spm quart’ultimo e senza vittorie da 6 gare (3 pari e 3 ko) ha esonerato mister James Moretti e affidando la squadra a Cristiano Fochi ex Crespo e Anzolavino che martedì sera ha diretto il primo allenamento. Moretti, ex giocatore a San Cesario, era subentrato lo scorso marzo a Bartolini venendo promosso dagli Allievi, senza riuscire a evitare la retrocessione dalla Promozione. In Seconda ’F’ ha scelto la continuità il Medolla, scivolato al 3° posto dopo il ko di Mandrio e ora a -10 dal Campogalliano capolista, che ha confermato la fiducia a mister Breviglieri. In Promozione ’A’ il Campagnola ha promosso dalla Juniores il tecnico Mattia Manfredini, già anche alla Juniores del Fiorano, dopo l’esonero di Migliaccio. Dopo l’aggressione subita da un giocatore della Sanmichelese da parte di un tesserato del Terre di Castelli fuori elenco nella gara Under 19 Elite Regionale lunedì a Castelvetro, il Giudice Sportivo ha multato di 500 euro il club oronero e inibito un dirigente (Terre di Castelli) per 8 mesi, fino al 22 settembre "per aver sferrato pugni, assieme alla persona non identificata – ma che in realtà sarebbe già stato identificato, ndr –, verso il giocatore della Sanmichelese".

Varie. In Coppa di Prima nei quarti di mercoledì 20/3 (20,30) il Colombaro ospita in gara secca il Quattro Castella. In Coppa di Seconda negli ottavi regionali in gara secca di mercoledì 21/2 (20,30) si giocano Cerredolese-Fortitudo e Mirandolese-Barcaccia. In Eccellenza il recupero Faro-Terre di Castelli del 7/2 si gioca alle 20, in Prima ’F’ Centese-Ravarino si anticipa a sabato 10/2.

d.s.