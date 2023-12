Calcio dilettanti: le pagelle dell’Eccellenza. Brescello Piccardo team giovane e sbarazzino. Bagnolese-disastro: ha vinto solo una volta

Sestina di team reggiani in corsa per i rispettivi obiettivi in un’Eccellenza super competitiva. Primato ad un tiro di schioppo per la Correggese, mentre la rivelazione Brescello Piccardo è stata a lungo in zona play-off. Sgomitano per la salvezza Fabbrico, Rolo e Montecchio.

Giro di boa mai così magro per la Bagnolese ultimissima a quota 5 punti, bottino da migliorare già dalla ripresa del 7 gennaio. Brescello Piccardo. Club nato in estate dalla fusione fra Brescello e Piccardo Traversetolo con sede nella Bassa reggiana dove si è provveduto ad un profondo restyling del "Morelli". Progetto incentrato sull’esordiente tecnico Andrea Fontana, promosso dalla Juniores giallonera con cui ha sfiorato il titolo nazionale, che ha costruito un team giovane e sbarazzino. Si gusta un ottimo sesto posto (27 punti), ridimensionato da un dicembre senza squilli. Mai così prolifico il tre-quartista Truffelli (12 centri) supportato dall’ex borettese Ennamli (7 centri). Yuppies. Voto 7.

Correggese. Giudizio sporcato da ben 3 cambi al timone dopo la sanguinosa retrocessione dalla Serie D ai play-out. Saluta Soda dopo il pari contro il Rolo, poi l’interregno del vice Nazzani dura 3 gare (2 hurrà e 1 ko), infine ingaggia Gallicchio che inanella un poker di successi, fra cui lo squillo sulla regina Cittadella all’esordio, ma chiude col pesante 5-3 di Formigine. Il bottino di 35 punti è anche frutto dell’imbattibilità al "Borelli" e nei derby reggiani che dovrà essere punto fermo anche per il girone di ritorno. Colpi di scena. Voto 6.5.

Fabbrico. Si adatta ben presto alla categoria ritrovata dopo un trentennio, costringendo al 2-2 casalingo la Correggese. Vira al sicuro (22 punti) anche grazie al prestigioso pari esterno contro la corazzata Cittadella, mentre sono da ricordare il blitz nel sentito derby di Rolo firmato Bassoli e la sestina servita alla Bagnolese castigata due volte dall’ex di turno Zampino che timbrerà per un totale di 12 volte. Temibili. Voto 6.5.

Montecchio. Con 18 punti si giocherebbe la salvezza agli spareggi contro il Rolo. Esordio assoluto nella Serie A dei Dilettanti per il sodalizio enzano che ha festeggiato la riqualificazione del "Notari" battendo il Faro contro cui lo scorso giugno centrò il salto di categoria vincendo gli spareggi. Pesantissime le due reti del difensore Borghi che prima sigla il pari col Cittadella, poi apre le marcature nel blitz (1-2) col Fabbrico, unico derby vinto dai giallorossi. Pragmatici. Voto 6.

Rolo. Non ha quasi mai sfigurato, ma l’inatteso ko pre-natalizio con la Fidentina stoppa i biancoblù di Ferraboschi in zona rossa (20 punti). Clima rasserenato dal tradizionale pranzo natalizio a Riccione fra giocatori, staff tecnico, dirigenti e tifosi. Nel mercato si separa dal bomber Alessandro Napoli che ritroverà da avversario, ma ringiovanisce la rosa col figlio d’arte Poligani subito a segno contro il Brescello Piccardo. Affari sotto l’albero. Voto 5.5.

Bagnolese. Spera di archiviare in fretta un 2023 a dir poco tormentato. Nella stagione della ricostruzione dopo la retrocessione, si separa da mister Siligardi a novembre e, dopo la parentesi di una gara del collega Rizzo timoniere della Juniores Élite regionale, panca al parmense Brandolini.

La rivoluzione del mercato dicembrino porta l’unico sorriso stagionale nel derby casalingo col Montecchio grazie alla punizione del neo-acquisto Corbelli. Farà di tutto per scongiurare un clamoroso doppio capitombolo. Sfioriti. Voto 4.