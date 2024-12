Calcio dilettanti: l’ex Reggiana rinforzerà ulteriormente la rosa di Ivano Rossi che avrà a disposizione anche il mancino Calì. Correggese, che lusso: ingaggiato Siligardi

Doppio colpo in attacco per la Correggese: arrivano Luca Siligardi e Christian Calì. Siligardi è molto noto: classe ’88 nativo proprio di Correggio, in carriera ha totalizzato 113 presenze in Serie A (8 gol e 5 assist) e 162 in B (37 e 28). Ha vestito le maglie di Livorno, Parma, Verona, FeralpiSalò, Triestina, Spal, Bologna, Reggiana, Crotone, Bari, Piacenza, e anche quella dell’Inter (due presenze in Coppa Italia nel 2008-09, in nerazzurro fece le giovanili). L’ultima esperienza risale alla scorsa stagione, con la Spal in Serie C (14 presenze e 1 gol). Siligardi da diverse settimane si allenava con la Correggese, visto che è legato da amicizie di lunga data coi vertici societari e ora ecco la firma fino a giugno del 2026. Per Calì si tratta di un ritorno: era stato biancorosso nel 2020-21. È un mancino del ’99 che proviene dal Derthona, in Serie D.

Altro innesto della Vianese con il centrocampista del 2003 Michele Pezzani, che è sceso dalla Serie D (era alla Cittadella Vis Modena). È un ex Colorno, Modena, Seravezza Pozzi e Audace Cerignola. Tanti i movimenti che riguardano la Promozione. Il Castellarano puntella la difesa prendendo dal Casalgrande Andrea Gazzini, terzino destro classe 2001 (ex anche della Riese). Doppio innesto per il Boretto: saluta il portiere Alex Bellan (’96) e quindi ecco Danil Bondarev, estremo difensore del 1998 in arrivo dalla Virtus Libertas. L’altro nuovo volto è quello di Gianfranco Viani, classe ’97, attaccante che arriva dal Fidenza. A Boretto ritrova mister Sandro Melotti: con lui a Carignano, nel 2022-23, segnò 10 reti. Due anche i movimenti in entrata nella Sammartinese: ecco le punte Marco Gozzi, classe 1992, in questa prima parte di stagione all’Atletic Cdr Mutina. Preso anche Alessandro Ferrari, 2006, che proviene dal Fabbrico. In Seconda: stagione terminata per l’attaccante Devis Zannoni che ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio. Il classe 1989 in queste prime 11 giornate aveva siglato 5 reti.