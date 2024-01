Calcio dilettanti. Lunano e il Pisaurum cambiano: esonerati Fabbri e Marchetti

Fatale all’allenatore del Lunano Achille Fabbri la prima sconfitta stagione, ottenuta sabato scorso sul campo della Maior. Questo il comunicato ufficiale diramato ieri dal Lunano calcio: "La società comunica che mister Achille Fabbri non sarà più l’allenatore del Lunano Calcio per il continuo della stagione. Lo ringraziamo per il lavoro svolto fino ad oggi e per l’altissima professionalità messa al servizio della causa biancoverde. Ad Achille va il nostro più grande in bocca al lupo per il futuro". L’allenamento di ieri è stato condotto dal preparatore atletico Giacomo Battazzi. Oggi verrà scelto il nuovo mister. Il Lunano (Prima categoria girone A) attualmente è terzo in classifica generale a -10 punti dalla capolista Avis Montecalvo. Saltata anche la panchina dell’Usav Pisaurum, ultimo in classifica generale con 9 punti. A farne le spese per la mancanza dei risultati l’allenatore Marco Marchetti, nel passato centrocampista anche della Vis Pesaro, Alma Juventus Fano e Recanati. Sabato pomeriggio l’Usav Pisaurum ha pareggiato (2 a 2) a Montelabbate contro l’Osteria Nuova. Anche qui il nome del nuovo allenatore dovrebbe essere comunicato a breve, il club pare molto vicino a Barattini ex Olimpia Marzocca. Diversi gli allenatori liberi, tra questi: Renzi ex Valfoglia, Bobo Del Monte ex Tavernelle, Boccioletti ex Urbinelli, Bernardini ex Peglio, Bruscolini ex Real Metauro, Ciccio Carta ex Tavullia, Nico Calabresi, Lazzaro Gaudenzi ex Gabicce, Sartini ex Mondolfo Marotta e altri.

Mercato. L’attaccante della Civitanovese (Eccellenza) Gonzalo Palpacelli (26 anni) ritornerà a giocare molto probabilmente in Argentina, quindi la società sta sondando il mercato die professionisti per un pari ruolo. Dalla Fermana è passato al Montegranaro (Eccellenza) il difensore classe 2003 Saliscendi Diouane che piaceva al Rg Ticino in Serie D. Un rinforzo importante per una team che cerca di migliorare la posizione di centroclassifica.

