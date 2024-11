Calcio dilettanti. Mesola-X Martiri e Gallo-Ceretolese. Gli anticipi delle ferraresi

Due anticipi oggi pomeriggio per le ferraresi, entrambi in programma alle 15. A Mesola se la vedrà con Davo e compagni la X Martiri, specialista in pareggi. Oscar Cavallari dovrà rinunciare allo squalificato Allegrucci e non potrà utilizzare il nuovo acquisto Alessio Mantovani, arrivato per rimpiazzare la partenza di Pattaro; arriva dall’Union Vis, formazione polesana di Promozione, esordio possibile soltanto dal 3 dicembre. Al fianco del capocannoniere Davo dovrebbe giocare Ferro o il rientrante Biston, senza escludere come partner Neffati, come trequartista o seconda punta. Il Mesola è reduce da due sconfitte di fila, è riuscito a conservare il primato in classifica, ma il distacco si è assottigliato. Le concorrenti si sono fatte sotto: "Prima o poi doveva succedere – afferma Oscar Cavallari, l’allenatore – si sapeva che ci sarebbe stata competizione tra quattro o cinque squadre; dal gruppetto manca il Bentivoglio, che a mio avviso dispone della rosa migliore e che ha perso punti per strada per l’indisponibilità degli attaccanti più rappresentativi". Che derby si aspetta? "Dobbiamo affrontare la X Martiri con equilibrio. Siamo consapevoli della nostra forza, al contempo sappiamo che ci troveremo di fronte a una squadra che ha nella difesa il punto di forza. Non per nulla nelle ultime quattro giornate ha totalizzato quattro pareggi per 0-0. Contro la capolista giocherà sicuramente coperta, cercando di non concedere spazi. Dovremo avere pazienza e non esporci al contropiede". L’unico ex è Gessoni, che Cavallari ha avuto a disposizione a Sant’Agostino, anche se solo per qualche mese. Le due squadre si sono già affrontate quest’anno, in coppa. "Ci ha dato filo da torcere. Si è difesa con ordine e determinazione, per cedere l’intera posta solo nel finale". I due ko di fila hanno lasciato scorie? "Siamo stati penalizzati dagli episodi, la prestazione c’è sempre stata. Per limitarci alla partita a Borgo Tossignano con la Valsanterno, sull’1-1 ci sono stati due salvataggi sulla linea e una traversa. Nell’unica uscita della ripresa degli imolesi Gallinucci ha estratto dal cilindro un gran gol su punizione". In Prima categoria è il Gallo a scendere in campo. Se la vedrà in casa con la Ceretolese, formazione bolognese che naviga nelle posizioni di retroguardia. Un solo assente per i granata, l’attaccante Lettieri, gemello del gol di Panzavolta, che deve osservare una settimana di riposo per una leggera distorsione al ginocchio lamentata nel derby con il Santa Maria Codifiume. "E’ una squadra alla portata – dice il presidente Carlo Baldissara - Dopo quattro pareggi consecutivi dobbiamo sfruttare l’occasione per risalire la classifica e restare agganciati al vagone delle prime".

Franco Vanini