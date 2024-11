Calcio dilettanti. Occhi puntati sui derby e le sfide alle capolista

Nella nona giornata di Promozione occhi sono puntati sui due derby Beverino-Canaletto e Magra Azzurri-Follo, mentre le altre spezzine se la vedranno con squadre genovesi. In casa Forza e Coraggio da registrare le dimissioni del mister Stefano Paolini, probabile sostituto con Giovanni Putti ex Magra Azzurri: oggi la sfida casainga con una delle capoliste, il Vallescrivia. In Prima categoria spicca la sfida del Pieroni tra il Cadimare e il Casarza Ligure leader in classifica. In Seconda categoria il Lerici in campo col nuovo allenatore Jonny Mora. Nell’anticipo di venerdì sera il Magra Azzurri Under 21 ha battuto 3-2 lo Speziasportale.

PROMOZIONE

Intercomunale Beverino-Canaletto Sepor (Colombo Beverino ore 15 arbitro Gardella di Chiavari, assistenti Spinetta e Salvetti della Spezia), Magra Azzurri-Follo (Camaiora Santo Stefano Magra 15 arbitro Carida di Genova, assistenti Romeo della Spezia e Ponzetto di Genova), Caperanese-Don Bosco (Daneri Caperana 15 arbitro Pau di Genova, assistenti Roscelli e Selmi di Chiavari), Forza e Coraggio-Vallescrivia (Tanca 15 arbitro Ugolini, assistenti Maggi e Castellucci tutti della Spezia), PSM Rapallo-Levanto (Macera Rapallo 15 arbitro Minniti di Genova, assistenti Angelotti della Spezia e Bernardini di Chiavari), Tarros Sarzanese-Panchina Chiavari (Luperi Sarzana 15 arbitro Masini di Genova, assistenti Giuffra di Chiavari e Lenzi della Spezia).

PRIMA CATEGORIA

Amegliese Iron Fox-Romito Magra (La Ferrara Ameglia 10.30 Campodonico di Chiavari), Bolanese-Colli (Bertolotti Bolano 15 Bruzzone di Genova), Cadimare-Casarza Ligure (Pieroni Pieve 15 Hamouda della Spezia), Castelnovese-Brugnato (Castelnuovo Magra 10.30 Chiapolino di Chiavari), Marolacquasanta-Segesta (Tanca 11 Bartolotta di Genova), Riccò Le Rondini-Riomaior (Cevasco San Benedetto 14.30 Porzio di Genova), Santerenzina-Cogornese (Falconara San Terenzo 15 Laconi di Genova).

SECONDA CATEGORIA

Polisportiva Monterosso-Bolanese B (Raso Scaramuccia Levanto 15.30 Terenziani della Spezia), Rebocco-Lerici (Tanca 17 Ravenna di Chiavari), San Lazzaro Lunense-Ceparana (Cristoni San Lazzaro 10.30 Ciuffardi della Spezia), Vezzano-Mamas Giovani (Bottagna 10.30 Garbusi della Spezia).