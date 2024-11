Viaccia trasferta da incubo. Match tra errori e sfortuna

Lunigiana Pontremolese

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli, Cucurnia, Filippi, Vannucci, D’Antongiovanni, Grasselli, Gazzoli, Baudi, Mancini. A disp. Santini, Benedetti D., Rouiched, Scaldarella, Pezzoni, Vicari, Mathibedi Tebogo, Aliboni, Di Santo. All. Verdi.

VIACCIA: Cecconi, Melani, Bashkimi, Michelozzi, Maiolino, Ferroni, Rozzi, Bartolozzi, Hisely, Ridolfi, Sforzi. A disp. Biancalani, Nocentini, Baldi, Querci, Varago, Caca, Virdo, Vannucci, Servillo. All. Giugni.

Arbitro: Fracasso di Pisa.

Reti: 9’ Maiolino, 27’ Franzoni, 38’ Baudi, 76’ Filippi, 84’ Mathibedi Tebogo.

Niente da fare per il Viaccia. Troppo forte la Lunigiana Pontremolese, che si impone in casa con un secco 4-1. I pratesi allenati da Giugni rimangono quindi ancora fanalino di coda del girone A di Promozione con 5 punti, con le avversarie ancora a tiro. Buona partenza per i pratesi, che trovano il vantaggio con Maiolino sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 27’ arriva il pareggio dei padroni di casa: sempre sugli sviluppi di un corner è Franzoni a trovare il giusto pertugio di testa fra una selva di giocatori e a pareggiare i conti. Al 38’ il Viaccia perde una palla in ripartenza e subisce anche il raddoppio della Lunigiana Pontremolese, ad opera di Baudi, bravo a rientrare dalla sinistra e a trovare un bel tiro sul palo opposto che non lascia scampo a Cecconi. Il primo tempo finisce con i locali avanti di un gol sul 2-1.

Nella ripresa parte ancora meglio il Viaccia, che sembra in palla. Un paio di tentativi di Rozzi, però, non trovano grande fortuna e non riescono ad impensierire la retroguardia di casa. Al 76’ Filippi manda anzitempo i titoli di coda sul match infilando il 3-1 colpevolmente lasciato solo in area di rigore. Pochi minuti dopo arriva anche il 4-1 beffardo della Lunigiana Pontremolese, che approfitta di una svista clamorosa da parte del Viaccia. Il portiere Cecconi, pressato, calcia per rinviare ma colpisce involontariamente la schiena di Mathibedi Tebogo, che di conseguenza finisce nel tabellino come realizzatore del poker.

L.M.