La Robur può tornare a sorridere. Masini&Giannetti decisivi a Figline

FIGLINE

1

SIENA

2

FIGLINE (3-5-2): Pagnini; Nobile, Francalanci, Simonti; Gozzini (33’ st De Pellegrin), Borghi (33’ st Nyamsi), Torrini, Cavaciocchi (12’ st Noferi), Tognetti (1’ st Ciravegna); Parretti (1’ st Remedi), Bruni.

Panchina: Daddi, Bendoni, Carlucci, Fiaschi. Allenatore Tronconi.

SIENA (4-3-1-2): Stacchiotti; Achy, Biancon, Cavallari, Morosi; Pescicani (45’ st Calamai), Mastalli (22’ st Lollo), Farneti (46’ st Hagbe); Masini (17’ st Galligani); Giannetti, Semprini (33’ st Bianchi).

Panchina: Giusti, Soumahoro, Carbè, Ruggiero. Allenatore Magrini.

Arbitro Eremitaggio di Ancona (D’Ovidio-Apollaro).

Reti: 21′ pt Masini (S), 3’ st Remedi (F), 31’ st Giannetti (S).

Note – Ammoniti Francalanci, Cavaciocchi, Mastalli, Biancon, Nobile, Bruni, Morosi, Farneti, Pescicani; angoli 3-8; recupero 1’ pt e 5’ st.

FIGLINE VALDARNO – Missione compiuta. Nella trasferta di Figline contava solo prendersi i tre punti e la Robur anche se in modo avventuroso ci è riuscita. Avversario di modesto livello ma i bianconeri si sono presentati dopo due sconfitte consecutive di quelle che fanno male e con una lunghissima lista di assenti. Le premesse, insomma, non erano per niente buone e invece quando dopo oltre cinque minuti di recupero il fischietto Eremitaggio di Ancona ha decretato la fine il Siena si è trovato con tre punti in più che rendono sicuramente meno inguardabile la classifica.

Poche scelte per il rientrante Magrini che sposta Morosi a sinistra, Achy a destra, inserendo Biancon in mezzo. poi Pescicani, Mastalli e Farneti a centrocampo, con Masini dietro a Semprini e il capitano Giannetti.

Inizio lento con il Figline che proprio non combina niente e la Robur che ci prova prima con Morosi dalla distanza e poi con Semprini sempre da lontano ma inquadrare la porta sembra un miraggio. Serve uno squillo e arriva come un fulmine a cielo sereno al minuto 21. L’attivo Semprini lavora un pallone a sinistra, serve al centro Farneti che calcia forte costringendo Pagnini a una complicata respinta sulla quale si avventa Masini per l’1-0. Sempre Semprini, minuto 31 riceve da Pescicani a destra e mette in mezzo per l’incredibile liscio di Giannetti a due metri dalla porta. E il Figline? Eccolo al 37’: tiro dal limite di Torrini, respinta in angolo di Stacchiotti e intervallo.

Inizio ripresa choc: Simonti da sinistra per Remedi e colpo di testa dell’1-1. Robur punta nell’orgoglio e al quarto d’ora ancora Semprini in azione a sinistra palla a Morosi e tiro senza fortuna, poi tocca a Pescicani tutto solo sprecare da due passi. Entra Galligani e il Siena cambia marcia, in particolare al minuto 31 quando il ‘Gallo’ pesca a centro area Giannetti per una super girata all’incrocio dei pali che decide la sfida. Nel finale la Robur rischia grosso, anche con un gol annullato al Figline per fuorigioco, ma tiene.

Paolo Brogi