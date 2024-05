Calcio dilettanti, oggi nella frazione meldolese fino a sera. Festa dello Sport per il San Colombano Italtex col 1° Memorial Roberto Petrini

Giorno di festa per il San Colombano Italtex calcio. Oggi, presso il campo sportivo Marescotti e anche nei locali adiacenti alla parrocchia della frazione meldolese, i dirigenti della società meldolese organizzano la ‘Festa dello Sport’ al termine del campionato di Seconda Categoria che la formazione biancoverde, guidata da Francesco Lentino, ha concluso al settimo posto con 32 punti.

La manifestazione, in collaborazione con la Pro loco e col patrocinio del Comune di Meldola, vedrà la disputa del 1° Memorial dedicato all’indimenticato Roberto Petrini, benemerito della società calcistica, per la quale profuse il suo impegno indispensabile nel corso di tante stagioni sportive. Il torneo è un triangolare, calcio d’inizio alle 15.45, con in campo la squadra di Seconda (foto), la formazione Over della società e il gruppo delle Vecchie Glorie del club.

Nell’area parrocchiale saranno a disposizione giochi per grandi e piccini in un ritrovo dedicato, in particolare, alle famiglie. Nella serata saranno in funzione stand gastronomici, gestiti dai volontari collaboratori della società, che metteranno a disposizione prodotti a km 0 e tante specialità del territorio, con attenzione anche a chi ha tradizioni alimentari diverse. Anima della manifestazione, a cui interverranno le autorità cittadine, è il presidente e allenatore Paolo Turci, sino a qualche anno fa attaccante del club.