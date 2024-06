Calcio dilettanti: per il centrocampo arrivano Puglisi, Bassoli e Rodriguez. Arcetana scatenata: tre colpi

Scatenata l’Arcetana, che continua a rinforzarsi per affrontare l’Eccellenza.

Tre colpi messi a segno dal diesse Sasà Greco, tutti a centrocampo. Arrivano Luca Puglisi, classe 1995 ex Rolo e Fabbrico, Luca Bassoli, classe 1999 ex Folgore Rubiera e Montecchio, e Jorge Eryck Rodriguez, classe 2004 che è proprio di Arceto e ritorna in biancoverde dopo aver trascorso le giovanili con questa maglia. Per lui esperienze anche con Reggiana, Lentigione e Brescello. La Vianese ha deciso di iniziare un nuovo ciclo per quanto riguarda la Juiores regionale: il mister non sarà Max Cavatorti, che ha lavorato con buoni risultati nell’ultimo biennio.

In Promozione è vivace lo Sporting Scandiano, che ha confermato il difensore del 2001 Matteo Barbieri e ha preso la punta del 2000 Alessandro Davitti, ex Arcetana, Castellarano e Fabbrico.

Un nuovo innesto anche in casa Luzzara: uno dei portieri sarà Riccardo Mazza, classe 1998 che nel reggiano aveva già giocato col Campagnola, ma arriva dal Gonzaga. Il Masone, che attende l’ufficialità del ripescaggio in Promozione, ha preso Riccardo Bottazzi, centrocampista del 2002 ex Scandianese. In Prima categoria bel colpo della FalkGalileo, che ha preso il terzino sinistro Simone Piacentini, classe 1999 che era al Quattro Castella ma che ricordiamo anche in Eccellenza con la Folgore Rubiera. Arriverà anche un altro difensore: Alberto Carubbi, classe 2001 di ritorno dopo un biennio al Santos. Poi l’attacco: ingaggiata la punta Matteo Attolini, classe 1990 ex Montecchio che per tanti anni ha segnato in categorie superiori.

Il Quattro Castella prende Luigi Bove, difensore del 2000 ex Felino.

In Seconda continua la campagna acquisti dell’attivo Novellara: ecco Martin Benati, ala offensiva del 2004 reduce da un triennio nella juniores della Riese, e Nicolò Gremmo, difensore del 2003 che arriva da tre anni al Campagnola (prima le giovanili nella Correggese). Il Fellegara punta sul difensore Elia Cibiroli (1994), che arriva dal Campogalliano ma lo ricordiamo nel reggiano col San Prospero Correggio e a Rubiera.

Sempre più scatenato il Vetto in Terza categoria, che sta prendendo uno dopo l’altro profili che hanno fatto anche categorie superiori. Preso Alessandro Toni, rapido attaccante del 2001 ex Baiso/Secchia tra le altre. Arrivano anche Samuele Coriani, difensore del 2002 ex Baiso/Secchia e Arcetana, e Andrea Valentino Alinovi, mezzala offensiva del 2001 ex Felina.

