Calcio Dilettanti, Prima D. La Quarantolese esonera Luppi. Per la salvezza torna Rampani

Salta la prima panchina del 2025 nei dilettanti modenesi. In Prima ’D’ la sconfitta nell’anticipo di sabato per 4-2 a San Prospero sul campo della Vis fanalino di coda, quarta di fila, ha portato la Quarantolese a esonerare mister Francesco Luppi, scelto lo scorso maggio dopo la discesa dei gialloblù dalla Promozione al posto di Andrea Loddi, di cui era stato il preparatore atletico. Luppi veniva già dall’esperienza da allenatore a Medolla portato due anni fa dalla Terza alla Seconda prima di essere sostituito da Perrotta. "Una scelta a malincuore ma fatta per provare a dare la scossa" ha spiegato il ds Claudio Benatti che ha affidato la squadra a Paolo Rampani (foto), nella stagione 2023-24 alla guida della Mirandolese in Seconda per le prime 8 giornate in cui dopo i 12 punti conquistati venne rilevato da Bonissone. Nel suo passato ci sono molte esperienze nel Mantovano, quella alla guida nel 2022-23 del Quistello con cui aveva raggiunto i playoff di Seconda e prima ancora con il Sermide, che portò nel 2020-21 in Prima. Per Rampani si tratta di un ritorno a Quarantoli, dove era stato già per 3 stagioni: arrivato nel 2015-16 aveva vinto subito la Seconda poi ha conquistato due salvezze in Prima categoria fino al 2018.

L’obiettivo ora è quello di una salvezza che sembra tutta in salita: i gialloblù, con 13 punti in 17 gare, sono penultimi a +1 sul Pavullo e al fianco della Vis che li ha agganciati sabato, con la salvezza diretta che dista 8 lunghezze, fin qui hanno vinto 3 gare, tutte a San Martino Spino, senza raccogliere successi fuori casa. Il debutto di Rampani sarà domenica contro il Polinago, poi la sfida a Cavezzo e quindi lo scontro diretto casalingo col Lama che precede i mirandolesi di un punto.

