Calcio Dilettanti, Promozione. Il derby di Castelnuovo senza vincitori. Fontanesi la riacciuffa nei minuti finali

castelnuovo

1

sanmichelese

1

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Fosu (52’ Buffagni), Pedroni, Bosi, Bellei Ponzi, Guglielmetti, Carbone (72’ Pederzoli), Di Guglielmo (78’ Stanzani), Nadini (61’ Copertino). A disp: Braglia, Schenetti, Manini,p, Cantaroni, Progulakis. All: Consoli.

SANMICHELESE: Schiuma, Grillenzoni, Merli, Baisi (90’ Ferrari L), Costa, Ferrari M., Alicchi, Spezzani, Peddis (73’ Capasso), Manzini (73’ Fugallo), Frimpong (67’ Lartey). A disp: Bertagnoli, Casini, Lartey, Rispoli, Savarese, Rafrafi. All: Azzurro.

Arbitro: Palombo di Ravenna

Reti: 9’ Peddis, 84’ Fontanesi.

Note: ammoniti Buffagni, Stanzani, Spezzani, Baiso, Ferrari.

Finisce in parità il derby di Promozione (foto). Partono bene gli ospiti e al 9’ sono già in vantaggio con Peddis, bravo a depositare in rete un bel traversone. Al 38’ cross di Praisi per Manzini che tira pericolosamente ma fuori. Al 58’ i padroni di casa con un buono scambio Carbone-Gilioli confezionano un’azione pericolosa ma il tiro esce a fil di palo. All’84’ punizione di Copertino sul secondo palo e testa cdi Fontanesi per l’1-1. Poco più tardi, all’86’, sempre il Castelnuovo reclama il rigore per fallo su Fontanesi ma l’arbitro lascia correre.

Le altre. In Prima ’D’ lo Smile va sotto 2-0 in casa col Maranello (Laino ed El Madi) ma riesce a rimontare grazie a Ferri e Caselli. In Seconda ’E’ Boiardo-Fonda, in Seconda ’F’ la super capolista Campogalliano frena in casa 2-2 con la Fortitudo, in Seconda ’FG’ Ponte Ronca-Piumazzo 2-2, in Seconda ’H’ colpo 2-1 del Finale sul campo del Rainbow, in Terza A venerdì sera Montefiorino-Real Modena 2-2 e in Terza ’B’ San Vito-Union 1-1. Il Rapid si arrende al Parma 25-33 in casa.