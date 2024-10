Calcio Dilettanti, Promozione. San Felice-Campagnola si rigioca. Colpo Meschiari per il Concordia

San Felice-Campagnola terminata 0-0 dieci giorni fa in Promozione va rigiocata per errore tecnico dell’arbitro. Così ha deciso il Giudice sportivo del Crer che ieri ha accolto il reclamo della società giallorossa e ordinato la ripetizione del match dall’inizio, fissata per mercoledì 16 alle 20,30. Al 12’ della ripresa l’arbitro Musolesi di Bologna ha infatti mostrato il cartellino giallo al sanfeliciano Fabio Martino e poi subito anche il rosso, nonostante Martino non fosse ancora stato ammonito. L’arbitro nel supplemento del suo referto ha poi ammesso l’errore tecnico spiegando che non aveva ricevuto la seconda ammonizione, ma solo la prima (il primo ammonito era stato Bagni). Così il Giudice ha ordinato la ripetizione della gara e ha beffardamente anche annullato la squalifica comminata a Martino nel comunicato di mercoledì scorso: peccato che il giocatore ovviamente sia stato tenuto già dal San Felice nella gara di sabato scorso a Casalgrande (visto che era stato inserito fra gli squalificati), quindi di fatto il giocatore giallorosso ha scontato comunque una squalifica che non doveva scontare. Mercato. In Terza ’B’ il Concordia quarto della classe piazza un grande colpo: ecco il difensore Marcello Meschiari (’98, in foto col ds Ortuso), concordiese doc che arriva dalla Poggese in Promozione e che ha vestito fra le altre le maglie di Governolese, Quarantolese e Poggese fra Eccellenza, Promozione e Prima categoria.

d.s.