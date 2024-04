Calcio dilettanti. Quattro Castella fuori dalla Coppa

Niente da fare per il Quattro Castella di mister Patrick Fava (foto) nel quarto di finale della Coppa di Prima categoria ha perso per 1-0 col Colombaro, uscito vincitore grazie al gol di Adjetey. Il Comitato regionale nelle prossime ore sorteggerà le combinazioni delle semifinali: le squadre qualificatesi a questa fase sono il Colombaro, il Virtus Faenza, il Gallo e il Daino Santa Croce.

Le gare saranno giocate in terreno neutro, e in caso di parità nei 90’ si andrà direttamente ai rigori.

Serata negativa anche per il Vetto: nella ripetizione del quarto di finale del Memorial Presidenti, la Coppa di Terza categoria, i gialloverdi hanno perso per 1-0 sul campo dell’M.t. 1960. Decisivo per i parmensi il gol di Gjoci. Nella prima gara il Vetto aveva perso ai rigori: poi la Federazione ha disposto di rigiocare la gara per errore tecnico alla lotteria dei rigori, che premiò l’M.t. per 11-10. Gara rigiocata, ma esito uguale: Vetto eliminato. Oggi la Federazione di Reggio dovrebbe ufficializzare le semifinali, che si giocheranno quasi sicuramente mercoledì. Non si procederà col sorteggio, ma le combinazioni saranno dettate dai punteggi ottenuti dalle squadre nella prima fase, quella dei gironi. Dovrebbe, quindi, essere questo il quadro delle semifinali: Sporting Club Sant’Ilario-Fosdondo e M.t. 1960-Amici di Davide.