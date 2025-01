Calcio dilettanti: recuperi. Poker del Vetto. Il Felina vince e vede i playoff

Due squadre esultano in Terza categoria. Poker del Vetto (20) sull’Invicta Gavasseto (13), che ora viene da quattro gare senza vittorie. Successo arrivato per 4-1: decisivi per i gialloverdi i gol di Peila, Prampolini e Toni (doppietta per lui). Per l’Invicta gol di Caramanti. Il Vetto, che deve recuperare un’altra gara, ora vede i playoff, visto che è a pari punti con la Plaza Montecchio che è dentro la zona playoff.

Vince anche il Felina (17), superando gli Amici di Davide (23) che ne avevano vinte tre nelle ultime quattro: 3-2 con doppietta di Zanelli e gol di Gaccioli (rigore). Nel finale inutili le reti di Gaspari e Peretti per i locali. Felina a -3 dai playoff, con una gara da recuperare.