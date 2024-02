Calcio dilettanti: sabato ricco di anticipi dalla Promozione alla Terza categoria. In Prima spicca la sfida di Guastalla, dove c’è la FalkGalileo. Derby della paura a Campagnola: arriva il Boretto

Un sabato ricco di anticipi tra i dilettanti: ben nove.

Spicca il derby della Bassa in Promozione: nel girone A il Campagnola (28) ospiterà alle 15 il Boretto (26), in una gara importante per la zona playout. Chi vince potrà mettersi, almeno per una notte, la zona rossa alle spalle.

I rosanero arrivano da tre sconfitte di fila; meglio il Boretto (nella foto l’attaccante Matteo Carlucci) che è reduce da tre punti conquistati col Felino. Arbitrerà Francesco Basini di Reggio Emilia.

Tre gli appuntamenti, invece, in Prima categoria. Partiamo col girone B, che vedrà alle 15 il Quattro Castella (27) ricevere il Marzolara (26). I reggiani arrivano da un kappao, mentre i parmensi sono in serie utile da tre domeniche. Direzione del match a Gianluca di Martino di Piacenza. Il girone C offre un derby molto interessante, col Guastalla (32) che ospiterà alle ore 15 la FalkGalileo (20). I rossoblù con tre punti aggancerebbero al quarto posto la Vis San Prospero, mentre la Falk con un successo uscirebbe dai playout. Sarà Francesco Roversi di Bologna a fischiare nel match.

Il girone D inizia con la trasferta della capolista Casalgrande (45, al pari del Montombraro) sul campo del Colombaro (29). Rossoblù lanciatissimi con cinque successi di fila: sognano di andare primi da soli. Alle ore 15 darà il via alla contesa Andrea Monaco di Bologna.

Tris di anticipi anche per la Seconda categoria. Altro derby, stavolta con inizio fissato alle 14.30, nel girone B: il Levante (18) ospiterà la Campeginese (37, capolista al pari del Busseto). Campeginese che non perde da sei partite, e vorrà tentare l’allungo in classifica. Arbitro: Luigi Vitiello di Reggio Emilia.

Poi c’è il girone D, col Santos (26) che ospiterà sul proprio sintetico il San Faustino (22) alle 14.30. Un incontro delicato che presenta un’analogia: entrambe le squadre non conoscono vittorie da quattro turni. Andrea Mussini di Reggio Emilia sarà arbitro dell’incontro.

Per il girone E lo scenario sarà quello del "Torelli" di Scandiano: il Fellegara (25) vorrà superare lo Junior Fiorano (20), che è appena fuori dai playout. Pasquale Ragosta di Modena dirigerà la partita.

Il menù si completa con due "portate" di Terza categoria. Nel girone A in campo (14.30) a Villalunga la capolista Casalgrandese (43) che ospiterà gli Amici di Davide (24). Arbitro: Christian Chiarelli di Reggio Emilia.

Anche per il girone B sarà in campo la capolista, ovvero lo Sporting Club Sant’Ilario (45) che farà visita al Montebello (33). Reggiani alla decima vittoria di fila: ultima sconfitta, però, proprio all’andata col Montebello (5-3, era il 22 ottobre). Arbitro: Gianluca Maldini di Parma (ore 14.30).

g.m.