Calcio dilettanti: Scandicci, Antella e Grassina si preparano per la nuova stagione

Con Eccellenza e Promozione che si apprestano a rimettersi in moto dopo la pausa pasquale per affrontare gli spareggi play off e out, dalle prime indiscrezioni di mercato raccolte c’è già fermento. Partiamo dallo Scandicci. Dopo il trionfo in campionato sta programmando la nuova stagione di serie D con un nuovo ds: Lorenzo Vitale. Prenderà il posto di Claudio Davitti, nuovo dg dei Blues, mentre l’allenatore Mirko Taccola è stato riconfermato.

All’Antella dopo la salvezza si lavora per allestire un nuovo progetto per puntare in alto. A breve verrà ufficializzato Nicola Del Grosso come direttore sportivo e la riconferma dell’allenatore Agostino Iacobelli e del vice Alessio Sireno. Ci sono novità anche a Grassina: torna il direttore sportivo Giorgio Rosadini per rilanciare il club, non solo la prima squadra, ma anche settore giovanile. Rosadini si avvarrà della collaborazione di Daniele Pierguidi, anche per lui un ritorno in rossoverde. L’allenatore Marco Cellini sarà sicuramente riconfermato.

Nella Lastrigiana c’è da registrare l’uscita dall’area tecnica di Gabriele Grani. Dopo due stagioni positive il direttore sportivo ha deciso di non proseguire il rapporto con il club del presidente Vignolini. Si lavora al sostituto. In casa Signa, la società dovrebbe riconfermare il tecnico Stefano Scardigli; scontata la riconferma del diesse Alessio Nunziati.

Novità all’Asta con il nuovo dsvo Alessandro Bartoli che subentra a Aleandro Aiazzi, mentre Claudio Targetti lascia la panchina del Fucecchio.

Prime novità anche a Pontassieve che si separa dal tecnico Marco Guidi mentre ha riconfermato il diesse Mattia Duradoni. Nella Settignanese Enrico Corradi sarà il nuovo direttore sportivo e Leonardo Zecchi prenderà il posto in panchina di Piero Carovani.

Giovanni Puleri