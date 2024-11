Calcio dilettanti. Sette anticipi: c’è Boretto-Vezzano

In Promozione oggi match tra due squadre vive: il confronto tra Boretto e Vezzano (ore 15) nel girone A, infatti, vedrà di fronte due compagini che arrivano da una vittoria. Il Boretto ha 18 punti e vincendo aggancerebbe per una notte la zona playoff; i gialloblù, invece, ne hanno 20 e col successo raggiungerebbero addirittura il 3° posto momentaneo. Arbitrerà Stefano Martini di Ravenna. Non è l’unico anticipo di oggi: ce ne sono altri sei. Due in Prima: nel girone B lo Juventus Club di Parma (19) è terzo e ospiterà a Fognano (sempre alle 15) l’Atletico Bibbiano Canossa che non perde dal 27 ottobre. Arbitro: Gabriele Calderoni di Lugo di Romagna.

Nel girone C sfida in montagna: a Castelnovo Monti l’Atletic Progetto Montagna (4) riceverà gli Original Celtic Bhoys (7). Match tra le ultime due della classe: fischietto affidato a Francesco Storti di Parma, e si inizia alle 15. Sono ben tre, invece, gli antipasti diSeconda. Nel girone B il Levante (6) ospiterà la capolista Cadeo (22). I gialloneri non hanno ancora vinto e sognano il colpaccio. In questo caso si gioca alle ore 14.30: arbitrerà Alessandro Tronchini di Parma. Nel girone D, la Virtus Calerno (19) è terza, e potrebbe andare momentaneamente a -1 dalla vetta in caso di vittoria con l’Fc 70 Sant’Ilario (8), che però non perde da ben 5 partite. Arbitro: Davide Baldelli di Reggio Emilia (ore 15). Poi il girone E: sempre alle 15 ecco Carpineti (15)-Montecavolo (16), match tra due squadre a ridosso dei playoff. Arbitro: Salvatore Pace di Reggio Emilia. Chiudiamo con la Terza: a Montecchio, alle 15, il Plaza (14) ospiterà il Ramiseto (12), che è in serie utile da tre gare. Arbitro: Hicham Naili di Reggio Emilia.