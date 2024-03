Calcio dilettanti: sette anticipi con protagoniste squadre reggiane. La Vianese a Cavezzo non può sbagliare

Sette gli anticipi di oggi con impegnate delle reggiane. In Eccellenza trasferta "trappola" per la Brescello/Piccardo (40) sul sintetico di Gaggio contro la penultima Faro Coop (24) che viene da una vittoria. Si gioca alle 15 e arbitrerà Edoardo Cristofori di Finale Emilia. Attesa per la Vianese (Promozione B) che gioca a Cavezzo (17) penultimo in classifica. I modenesi vengono da ben 8 sconfitte di fila: la Vianese, con 63 punti, vincendo metterebbe pressione alla capolista Bibbiano/San Polo (andrebbe a -1, e domani il Bibbiano ospiterà il Castellarano). Si gioca alle 15; arbitro Alessandro Cappello di Imola.

Nello stesso girone l’Atletic Progetto Montagna, ultimo con 10 punti, va a Castelvetro, la tana delle Terre di Castelli Nextgen (20). Si gioca alle 17.30, arbitro Alex Domeniconi di Faenza.

In Prima (girone C) a Gavassa gli Original Celtic Bhoys (25) ospiteranno il fanalino Virtus Cibeno (12) alle 15. Gli Original sono a +2 sui playout, e questa è una grande occasione per dare una spallata alla classifica in ottica salvezza diretta. Arbitra Gianluca di Martino di Piacenza.

Doppio appuntamento con la Seconda. Nel girone D la Gualtierese (17, ultima della classe) riceverà il Rapid Viadana (28): l’obiettivo della squadra di Gualtieri è agganciare almeno le due posizioni per i playout, ma il Rapid non perde da 4 partite. Fischierà l’inizio alle ore 15 Davide Baldelli di Reggio.

In questo girone hanno completato il recupero del 20° turno due gare: Reggio Calcio (19)-San Faustino (25) 3-0 (reti di Del Giudice, Mirabella e Bovina) e Saxum (25)-Santos (30) 1-1 (Fofana per Saxum, Sassi per Santos).

Oggi in campo anche il girone E con Rubiera Calcio (28)-Cerredolese (37). Al "Valeriani i Si gioca alle 15 e arbitrerà Pasquale Ragosta di Modena.

Infine in Terza A: Ramiseto/Ligonchio (10)-Gatta (10), ultime due della classe (Ramiseto una gara in meno). Alle 16.30 fischierà Nicola Lanzi di Reggio Emilia.

g.m.