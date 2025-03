Calcio dilettanti. Sfuma il sogno del Campagnola, il Celtic vola in semifinale

Si spegne a un passo dall’ultimo atto il sogno del Campagnola: i rosanero sono stati eliminati dalla Coppa Promozione. In finale va il Futura Fornovo Medesano, vittorioso per 2-1: Carlucci aveva illuso i reggiani al 17’, ma poi ecco la rimonta con Cocchi (19’) e Benedini (50’). Il Futura troverà la Comacchiese (1-0 sul Bentivoglio).

Per una reggiana che piange, ce n’è una che esulta: il Celtic Cavriago ha staccato il pass per le semifinali della fase regionale della Coppa di Seconda categoria. Nei 90’ è finita 1-1 con la Pianellese (rigore di Rispoli al 39’ per i reggiani, poi il pari sempre su rigore di El Hamel al 79’); poi ai rigori ha vinto il Celtic (risultato complessivo di 5-3). Le altre squadre volate in semifinale sono il Piumazzo (2-1 sull’AC Libertas), l’Accademia Marignanese (1-0 sulla Dogatese) e il Crevalcore (1-0 sul Sermide). Curiosità: hanno vinto tutte quelle in trasferta.

Per la Coppa di Prima categoria, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle semifinali (si giocano mercoledì): FalkGalileo-Medolla e Calcio Cotignola-Spes Borgotrebbia.

Recuperi di campionato. In Prima girone C si è giocato il resto della gara Madonnina (41)-Atletic Progetto Montagna (21), sospesa domenica al 13’ per infortunio dell’arbitro sull’1-0 per i reggiani (Fiorentino al 2’). Alla fine ha vinto la Madonnina 5-3; la rimonta locale è firmata da Konate (24’), Russelli (37’) e un’autorete di Bucci (60’). L’Atletic ha accorciato con Meluzzi al 63’, ma poi ecco la manita dei locali con Pioppi (76’) e Asamoah (83’). Franchi per l’Atletic (84’) ha fissato il 5-3. Due recuperi in Terza (19° turno): pari senza reti tra Rivalta (42) e Plaza (36). Hanno vinto per 2-1 gli Amici di Davide (30) con lo Sporting Tre Croci (37): vantaggio di Paterlini (5’), poi rimonta degli appenninici con Tomio (22’) e Gaspari (68’). Rinviata Vetto (39)-Fogliano (27).