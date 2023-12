Calcio dilettanti. Shehu-Cdr, ufficiale. Nora lascia il Saliceta

È Riccardo Zito il rinforzo del Formigine. L’attaccante lascia il Sasso Marconi. Il Terre di Castelli ha ’blindato’ Stanco, mentre ci sono offerte per Uhunamure. La Correggese ha preso l’attaccante Simone Solinas (’96) dal Calangianus ed ex Piccardo e Castelvetro e il centrocampista Mattia Vezzani (’99) della Bagnolese. La stessa Bagnolese da dato al Rolo il centrocampista 2002 Poligani, mentre bomber Napoli liberato dal Rolo ha smentito di aver trovato l’accordo coi rossoblù. In Promozione la Cdr Mutina ha preso in difesa Renalt Shehu (’92) dal Cavezzo e il Camposanto ha acquistato il difensore 2004 Vitiello dal Sant’Agostino. In Prima il Polinago ha preso dal Pavullo il centrocampista classe 2002 Andrea Malverti. In Seconda dopo il Finale salta un’altra panchina: al Saliceta si è dimesso mister Noris Nora.

d.s.