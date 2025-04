Calcio dilettanti si ferma per i funerali di Papa Francesco, rinvii e sfide decisive

Sabato, in occasione dei funerali di Papa Francesco, anche il calcio dei dilettanti si ferma. L’ultima giornata del campionato di Promozione e le penultime di Prima e Seconda categoria si giocheranno molto probabilmente il sabato successivo (3 maggio). In mattinata il Comitato Regionale formalizzerà il tutto in un comunicato. Restano invece confermate le partite in programma domenica 27 aprile del campionato di Eccellenza (ultima giornata) e di serie D (penultima giornata). Il girone A del torneo di Promozione (girone A) come è noto è stato vinto alla Jesina che ora si godrà la festa nel match casalingo con il Moie Vallesina. In questi ultimi 90 minuti però c’è ancora molto da decidere sia per i playoff che per il playout.

Playoff. La Fermignanese (seconda in classifica) potrebbe evitarli (per la regola dei 10 punti) se riuscirà a vincere a Gabicce o sperare in una vittoria del Villa San Martino con il Vismara (terzo). "Noi abbiamo l’obbligo di vincere – dice il segretario del Vismara Antonio Cardinali – e indirettamente faremmo rientrare negli spareggi anche il Marina". Per la quinta classificata non ci sarà posto per gli spareggi.

Playout. Il calendario presenta lo scontro diretto tra Pergolese (quartultima) e Sassoferrato Genga (terzultima). La Pergolese ha l’obbligo di vincere perché con i 3 punti il distacco con gli avversari salirebbe da 8 a 11 punti e quindi condannerebbe il Sassoferrato Genga alla retrocessione diretta, in caso contrario (la vittoria del Sassoferrato o un pareggio) le due compagini se la vedrebbero nuovamente tra di loro (a Pergola l’11 maggio) per lo spareggio playoff. Già retrocesse matematicamente l’Appignanese e il Barbera Monserra.

La Jesina per primeggiare in questo campionato si è avvalsa di tecnici e di diversi giocatori della Provincia di Pesaro-Urbino. Dall’allenatore Mirco Omiccioli residente a Fano, ai giocatori Paradisi abitante a San Giorgio di Pesaro, Zandri di Fano e tre pesaresi: Lorenzo Cappuccini, Simone Russo e Dennis Scoccimarro, Cordella di Fossombrone. Ritornando ai tecnici il vice di Omiccioli è Marco Teodori residente a Fermignano, cittadina che ha conteso il primato ai ‘leoncelli’.

Salvezza anticipata per il Lunano che era una delle matricole di questo torneo. "Ora – dice il direttore sportivo Matteo Dominici Matteo – nell’ultima giornata ospiteremo il Sant’Orso in casa, cercheremo di onorare al meglio questa stagione e di chiudere in bellezza davanti al nostro pubblico. Si chiude così una stagione molto dura e con tanti ostacoli, ci aspettavamo un campionato molto difficile con un livello tecnico molto elevato ma non fino a questo punto. Non eravamo partiti malissimo ma dalla quarta giornata in poi abbiamo attraversato un momento molto buio che ci ha fatto cadere in fondo della classifica. Con l’arrivo di mister Manfredini si è visto qualche miglioramento ma la squadra fino al girone di ritorno non aveva una stabilità nelle prestazioni in campo. Dopo la sconfitta in casa del Vismara, ha cambiato volto: in 13 partite non ha mai perso, ottenendo 6 vittorie e 7 pareggi, realizzando 18 reti e subendone appena 7. Numeri molto importanti perché nel girone di ritorno siamo riusciti a tenere il passo delle squadre di vertice, recuperando ogni giornata punti fondamentali per la salvezza. E’ stato un vero e proprio miracolo sportivo la permanenza in Promozione, merito del grande lavoro fatto dal mister e dal suo staff, dei ragazzi che hanno lottato in campo per il bene della squadra e del paese. Merito anche di tutta la dirigenza che non si è mai arresa ma ci ha sempre creduto, anche nei momenti più bui, facendo sentire la propria vicinanza alla squadra. Ora ci stiamo mettendo all’opera per la prossima stagione".

Amedeo Pisciolini