Calcio dilettanti: stasera c’è anche Madonnina-Atletic. Campagnola a caccia della finale di Coppa: gara secca a Medesano

Serata storica per il Campagnola che insegue (ore 20.30) la finalissima di Coppa Italia di Promozione. La truppa di Mattia Manfredini sale a Medesano per affrontare i locali che occupano la terza piazza del girone A, stesso piazzamento dei rosanero nel B. Fra i reggiani centrocampo da rivedere a causa delle assenze dello squalificato Previato e dell’infortunato Barilli; in caso di parità previsti direttamente i rigori. Stessa formula per il Celtic Cavriago che rende visita alla Pianellese con l’obiettivo semifinale.

Si riparte invece dal 13’ della prima frazione in Madonnina-Atletic Progetto Montagna recupero ricalendariato subito dopo la sospensione di domenica per infortunio dell’arbitro. Bismantovini che potranno gestire il vantaggio-lampo siglato dal difensore Fiorentino.

Spareggio con vista play-off in Terza fra Rivalta e Plaza Montecchio, mentre Vetto e Sporting Tre Croci devono piegare rispettivamente Fogliano e Amici di Davide.

Coppa Italia Promozione (semifinali, gara unica): Fornovo Medesano-Campagnola (in foto il portiere Jacopo Vioni); Comacchiese-Bentivoglio.

Prima categoria (recupero). Girone C: Madonnina (38)-Atletic Progetto Montagna (21).

Coppa Emilia Seconda (quarti regionali, gara unica): Pianellese-Celtic Cavriago aul "Bertocchi" di Pc ore 21.

Terza (recuperi): Amici di Davide (27)-Sporting Tre Croci (37); Rivalta (41)-Plaza (35); Vetto (39)-Fogliano (27).

Federico Prati