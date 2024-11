Calcio dilettanti: stasera in campo Prima e Terza categoria. La Povigliese cerca l’impresa contro la capolista

Mercoledì di calcio giocato per la Prima categoria, col turno infrasettimanale.

Nel girone B si gioca alle ore 20.30: la Barcaccia (3) è ancora a caccia del primo successo e ci proverà ospitando Il Cervo (8). Arbitro: Alexandru Sfirschi di Piacenza.

Poi derby reggiano: il Quattro Castella (11) dopo un ottimo avvio non vince da 4 partite, e riceverà l’Atletico Bibbiano Canossa (11) che è a secco di successi da 3 turni. Insomma: riscatto cercasi. Arbitraggio di Matteo Olivadese di Parma.

Alle 20.30 in campo anche il girone C; due sconfitte di fila per la Povigliese (8) che ospiterà la capolista Campogalliano (16), reduce da 5 vittorie di fila. Arbitro: Andrea Mussini di Reggio Emilia.

Solo un kappaò nelle ultime 5 per un Boca Barco (11) che sarà impegnato sul campo del Viadana (8): arbitrerà Alessio Festa di Faenza. Le ultime tre in classifica sono senza vittorie: Original Celtic Bhoys, Campeginese e Atletic Progetto Montagna.

Gli Original (3) andranno nella tana del Daino Santa Croce (6) che non vince dal 22 settembre (arbitrerà Francesco Stella di Modena); la Campeginese (3) andrà sul terreno di gioco del Corlo (9), con arbitraggio di Giovanni Mastrapasqua di Imola.

Infine, Atletic (ultimo con 2 punti) pronto a ospitare la Rubierese (12) dopo aver interrotto il rapporto con mister Mattia Ferretti, affidando la squadra pro tempore a Luca Crovi, già dirigente. Fischietto a Davide Adduci di Modena.

La FalkGalileo (nella foto Matteo Attolini), terza con 13 punti, sogna e vorrà battere in casa la Madonnina (8). Arbitro: Emanuele De Luca di Piacenza.

Ha desideri di sorpasso la Virtus Correggio, seconda a 15 punti, a -1 dalla vetta: se la vedrà, in trasferta, con la Solierese (13). Arbitro: Antonio Renzi di Imola. Chiude il programma di Prima Guastalla (13)-Virtus Libertas (12): sfida tra ambiziose molto interessante (direzione di gara affidata a Jacopo Manganiello di Modena).

Non solo il 9° turno di Prima, ma è anche mercoledì di recupero per la Terza categoria, con la 6ª giornata in scena stasera alle ore 20.30.

Solo Sporting Cavriago (13)-Ramiseto (5) si giocherà alle ore 21 (arbitro sarà Hicham Naili, tutti gli arbitri sono della sezione di Reggio).

Difenderà la vetta il Calcio Cavriago (14), che andrà sul difficile campo del Cadelbosco (12). Arbitrerà Matteo Mosconi. Interessante derby montanaro: Felina (10)-Gatta (10), due squadre che stanno bene. Arbitro: Nicola Lanzi. Poi ecco Plaza (10)-Vetto (8), coi gialloverdi che vogliono risalire la classifica. Dirigerà Roland Bytyci.

Sono 2 le sfide dai bassifondi: Invicta Gavasseto (5)-Collagna (6), con arbitraggio di Simone Tassoni, e Fogliano (5)-Biasola (6), con direzione di Giovanni Brugaletta.