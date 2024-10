Calcio dilettanti. Stop ai campionati regionali. Calendario pieno per i recuperi

Stante l’allerta, l’alluvione e i molteplici allagamenti di strade e vie di comunicazione su gran parte dell’Emilia-Romagna, è stato deciso ieri lo stop del turno dei campionati dilettantistici del Crer. Fino alla notte di sabato il Crer aveva provato a rimandare la decisione, poi le alluvioni che si sono verificate dal tardo pomeriggio, soprattutto dopo che il sindaco di Bologna, Lepore, aveva invitato i cittadini a salire ai piani alti per l’esondazione del Ravone, anche lo sport dilettantistico si è dovuto adeguare. "Il comunicato è arrivato ieri mattina alle 7 – afferma il direttore sportivo del Sant’Agostino, Marco Secchieroli – avrei preferito arrivasse sabato, invece sono stato costretto a tenere sulla corda i giocatori fino all’ultimo. Non si poteva fare diversamente, nel Bolognese ci sono piazze importanti come Castenaso e Budrio dove c’è più di un metro d’acqua, tanto che non si vede nemmeno il prato". Per quanto riguarda i recuperi, meglio non farsi illusioni. "Non certo mercoledì della prossima settimana, data in cui erano già inserite nel calendario le gare infrasettimanali. Credo si andrà a fine novembre, se non in dicembre. Prima dovranno valutarsi i danni di questa tremenda ondata di maltempo, senza considerare che c’è già stato, poco tempo fa, un turno infrasettimanale di recupero: ci sarebbe un affollamento esagerato".

f. v