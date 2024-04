Calcio dilettanti. Virtus Faenza e Riolese, oggi le semifinali di Coppa

Si giocano una fetta importante del loro futuro, questa sera, le due formazioni ravennati impegnate nelle semifinali di Coppa Emilia Romagna, la Virtus Faenza in quella di Prima Categoria, la Riolese Sportiva in quella di Seconda. Si gioca in campo neutro, con la terna arbitrale, con inizio per tutte le gare alle ore 20,45. In caso di parità al 90’ si andrà direttamente ai calci di rigore, come accaduto in tutto il resto delle due manifestazioni. Eventuali supplementari sono previsti soltanto nelle due finalissime, alle quali accederanno le quattro formazioni vittoriose. In Prima, la Virtus Faenza gioca sul sintetico di Granarolo dell’Emilia contro il Colombaro, formazione modenese che milita nel girone D, nel quale occupa il 9º posto con 37 punti, frutto di un bilancio di perfetta parità tra vittorie e sconfitte (10), nonchè di gol fatti e subiti (40). Tagliata fuori da tempo dai discorsi di promozione o playoff si dedica da tempo alla coppa e negli ultimi due turni ha eliminato La Dozza e Quattro Castella, sempre 1-0.

In Seconda Categoria, invece, la Riolese gioca a Nonantola contro il Busseto, ancora in corsa per la vittoria del girone B di Seconda e approdata a questa semifinale con due vittorie ai rigori (come la Riolese) dopo aver perso la finale provinciale di Parma (sempre ai rigori) ed essere stata ripescata dopo la sconfitta nei quarti col Fognano. Coppa Emilia-Romagna. Prima Categoria (semifinali, ore 20,45): Virtus Faenza-Colombaro (a Granarolo), Gallo-Daino Santa Croce (a Campogalliano). Seconda Categoria (semifinali, ore 20,45): Busseto-Riolese (a Nonantola), Mirandolese-Bazzanese (a Bomporto).

