Calcio Dilettanti/2

La chiusura del campionato di Serie D permette di delineare il primo quadro dei posti per i ripescaggi. Al momento dalla D all’Eccellenza sono scese le due emiliano romagnole Borgo San Donnino e Mezzolara, ma domenica lo United Riccione gioca il playout a Tivoli, poi bisognerà attendere il percorso nazionale negli spareggi delle due vincenti dei playoff di Eccellenza (finali Terre di Castelli-Correggese e Granamica-Pietracuta). Al momento però, con 2 sole squadre in arrivo dalla D, i posti per le vincenti dei playoff di Promozione sono 4 su 4, quindi tutte le vincenti delle finali di domenica (Bobbiese-Alsenese, Bibbiano-Arcetana, Valsanterno-Solarolo e Cattolica-Faenza) sarebbero ripescate, con lo Sporting Scandiano vincitore della Coppa prima esclusa. A catena sono 7 i posti liberi dalla Prima categoria alla Promozione (6 se scende il Riccione), con lo Smile (domenica finale playoff di girone col Casalgrande in casa) che se vince ha un piede e mezzo in Promozione. Qui infatti la vincente del playoff regionale è promossa in automatico ed è fuori dal conteggio, il primo dei 7 posti è del Colombaro vincitore della Coppa di Prima e gli altri 6 andranno alla perdente della finale regionale, delle due semifinali e a 3 perdenti su 4 dei quarti regionali. Dalla Seconda alla Prima i posti invece sono 10, col primo che va alla Mirandolese con la Coppa e gli altri 9 che vanno alle 7 vincente delle sfide di domenica 12 (Santa Maria Lesignano-Medolla a Colorno e Fox Junior, i tifosi in foto, Bibbiano Canossa a Bomporto) e anche alle 2 migliori sconfitte, col Medolla che anche perdendo sarebbe una delle due per piazzamento e media punti, quindi già ora certa della Prima categoria.

d.s.