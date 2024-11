Calcio Dilettanti/Eccellenza. Terremoto in casa Castelfranco. Si dimette mister Daghio

L’ennesimo terremoto di questa tormentata stagione ha scosso ieri sera la Virtus Castelfranco. Il tecnico Fabrizio Daghio, che era subentrato lo scorso 30 settembre ad Azzani, ha rassegnato le dimissioni. La causa scatenante è stato l’episodio di domenica al termine della gara persa 1-0 in casa con la Fidentina, quando dopo essere stato offeso da alcuni tifosi ducali dopo l’espulsione dal campo Daghio è salito sui gradoni della tribuna del ’Ferrarini’. Da lì ne è nato un alterco e qualche spintone, prima che le parti venissero divise. Daghio ammettendo di aver sbagliato a reagire così ha così deciso di dare le dimissioni, nonostante le pressioni dei giocatori che gli chiedevano di restare, e la società ieri sera le ha accettate. Ma le ragioni vanno oltre l’episodio, visto che probabilmente al tecnico non sono stati presi quei giocatori che erano stati promessi al suo arrivo. Arrivato alla sesta giornata con la Virtus a zero punti, con lui sono arrivate altre 6 sconfitte, anche se domenica per la prima volta la Virtus ha davvero sfiorato il primo punto. Dovrebbero invece restare sia il ds Trunfio che il dg Ganassi che lo avevano portato a Castelfranco e che probabilmente sceglieranno a breve il suo successore. Oggi. In Coppa di serie D i 32esimi alle 14,30 Cittadella-Lentigione a Budrio (rigori in caso di parità). Chi vince nei 16esimi sfida la vincente di Ravenna-Forsempronese (alle 18). In Coppa di Eccellenza gli ottavi (20,30) fra cui Formigine-Borgo San Donnino. In Coppa di Promozione (20,30) si gioca i 16esimi fra cui Campagnola-Fiorano (14,30), Castellarano-United Carpi (14,30), Castelnuovo-Sanmichelese, Cdr Mutina-Smile e San Felice-Consandolo. In Coppa di Terza (20,30) si giocano gli ottavi Madonna S.-La Veloce, Audax-Prignanese, Real Modena-Academy, San Francesco-A. Solignano 821), Monari Nasi-Gaggio, Concordia-Budrione, Cortilese-Union 81 e Possidiese-Novese (21 a San Prospero).

Davide Setti