Calcio Dilettanti/Il mercato. Cheli è il colpo del San Felice. United: esce Jocic, dentro Crispino

È il valzer degli attaccanti a tenere banco nel mercato dei dilettanti. Il San Felice sta per annunciare Enrico Cheli (foto), ’99, che lascia dopo 4 mesi il Rolo e torna in Promozione già vinta ai tempi de La Pieve, dopo aver vestito anche le maglie di Atletico Spm, Vignolese e Castellarano. Cheli sembra diretto alla United Carpi, che sta per definire dal Formigine l’innesto di Andrea Crispino (2005), ex Modena autore di 12 reti l’anno scorso in Promozione con la Nextgen. Ma non sarà l’unico movimento nell’attacco United visto che sono tante le sirene di mercato per la ’bandiera’ Milos Jocic (’94), da 12 anni con la società biancazzurra: per lui la sensazione è chela valigie siano pronte, con il Campagnola in pole ma anche il Castellarano che si è fatto sotto. Vedremo se l’addio sarà definito in queste ore oppure se comunque Jocic sarà ancora utilizzabile domani nell’anticipo United-Camposanto, quando mister Gilioli avrà il rientrante Assoaun. Da ieri è ufficiale anche il colpo Matteo Pressato per il Montombraro, con l’esterno d’attacco 2000, autore di 8 reti l’anno scorso a Cavezzo e quest’anno in Calabria al Campora. In Prima ufficiale Mawuli fra i pali allo Spilamberto. In Eccellenza il Castelfranco ha nel mirino per il centrocampo Matteo Ferrari (‘98) dalla Rubierese ed ex Montecavolo e Boiardo Maer. Intanto in D il Lentigione piazza l’arrivo dal Desenzano del centrocampista offensivo 2003 Diego Mordini, al Corticella torna Sadik in mediana

Davide Setti