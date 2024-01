Calcio Dilettanti/La giornata. La Cittadella va a Gaggio Montano. Il calendario propone due derby

Oggi ripartono Eccellenza e Promozione (14,30) con la prima di ritorno.

Eccellenza. La capolista Cittadella (out Sejdiraj e Bellentani, ma torna Venria, in foto Covili) comincia da Gaggio contro il Faro che in casa ha raccolto 11 dei suoi 15 punti. Del terzetto di inseguitrici gioca in casa solo il Terre di Castelli che col nuovo innesto Sakaj al debutto sfida a Castelvetro l’Agazzanese (3 punti in 10 gare per i piacentini), mentre giocano fuori casa sia la Correggese nel derbissimo di Fabbrico che il Castelfranco (out Savino e Fiorentini) di scena a Zola Predosa a caccia del 15esimo risultato di fila. Le altre due modenesi si sfidano nel derby del ’Pincelli’ fra un Formigine ai piedi dei playoff (out Luca Marverti, dubbio Ashong) e La Pieve (al completo) che viaggia sulla linea dei playout.

Le altre Ieri Fidentina-Salso 3-1, oggi Bagnolese-Colorno, Nibbiano-Rolo e Brescello-Montecchio.

Classifica Cittadella 38, Terre di Castelli, Castelfranco e Correggese 35, Nibbiano 33, Brescello 27, Formigine 25, Colorno, Fabbrico, Agazzanese e Salso + 22, Zola 21, Rolo e La Pieve 20, Montecchio 18, Faro 15, Fidentina + 12, Bagnolese 5.

Promozione. Si riparte coi derby Fiorano-Nextgen e Castelnuovo-Quarantolese (a Castelfranco), poi Cavezzo-Baiso, Bibbiano-San Felice, Sanmichelese-Vezzano, Scandiano-Cdr. Classifica Vianese 43, Bibbiano 41, Arcetana 37, Sanmichelese e United Carpi + 31, Cdr e Baiso 29, Scandiano 28, Castellarano 26, Vezzano 22, Camposanto + 21, Castelnuovo e San Felice 18, Cavezzo 16, Quarantolese 13, Fiorano 11, Nextgen 7, Montagna 6.

d.s.