Calcio Dilettanti/Prima. Campogalliano, Viperino:: "Arbitro irrispettoso»

Domenica in Prima ’C’ è arrivato il terzo ko stagionale per il Campogalliano, battuto 2-0 in casa dal Celtic Cavriago, superato dalla Virtus Libertas al 2° posto e staccato dalla capolista Virtus Correggio ora a +6. Ma aldilà del ko, al presidente Angelo Viperino non è andato giù l’atteggiamento dell’arbitro Vitrin Ferhati di Faenza. "Il Celtic ha vinto con merito – racconta – ma voglio censurare il comportamento dell’arbitro. Al suo arrivo ha abbracciato i giocatori reggiani, sembrando essere in amicizia, comportamento non congruo. Poi a fine partita, quando gli ho chiesto perché non abbia prolungato il recupero visto che durante di esso c’erano state tre sostituzioni, con tono saccente e maleducato mi ha dato del ’tu’, spiegandomi che non doveva rendermi conto di nulla e che decideva lui. Quando poi gli ho chiesto di darmi del ’lei’ come avevo usato io mi ha ammonito rispondendomi ’ci vediamo in Promozione’".