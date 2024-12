Calcio Dilettanti/Prima Categoria. Il Medolla a +6, Levati: "Obiettivi campionato e coppa»

Gli è bastato un ultimo mese a tutto gas per piazzare il primo allungo. Con 5 vittorie di fila (14 reti fatte e una sola subita) da metà novembre a domenica il Medolla si è portato a +6 in vetta alla Prima 'D', approfittando anche del ko a San Cesario del Maranello secondo, che poi domenica 5 gennaio nel recupero sarà di scena proprio a Medolla per un big match già cruciale. "Stiamo viaggiando oltre ogni più rosea aspettativa – spiega il presidente Giovanni Levati – l’obiettivo di metà stagione era quello di essere in vetta ma questo +6 conferma quanto stiano lavorando bene il mister e la squadra. Le ultime 5 vittorie sono frutto anche degli ultimi innesti di categoria superiore come Adusa e Sentieri che ci hanno migliorato in difesa e in attacco, dove qualcosa mancava. Le rivali? Maranello e Spilamberto sono le due più accreditate, l’Atletico Spm dopo il nostro sorpasso ha perso terreno anche se ha battuto il Maranello, però c’è ancora grande equilibrio fra le prime sette e per questo una vittoria col Maranello sarebbe un gran colpo". Il Medolla è ancora in corsa anche nei quarti di Coppa (assieme al Polinago) e lunedì scorso è stato premiato dal Crer per la Coppa Fair play della stagione scorsa di Seconda. "Essere promossi e avere anche la miglior disciplina è una soddisfazione enorme – prosegue Levati – e alla coppa teniamo molto, proveremo a fare il "double" perché credo che la rosa sia all’altezza. Quando siamo arrivati a Medolla nel 2021 in Terza l’obiettivo era la Promozione in 4 anni e dopo due salti di categoria speriamo di festeggiare questo fantastico traguardo".

Davide Setti