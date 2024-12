Calcio dilettantistico: Correggese e Vianese protagoniste nella domenica dell'Immacolata

Dopo l’apertura del mercato dicembrino, le rose dei club dilettantistici sono state ritoccate nella domenica dell’Immacolata (ore 14.30). Con il rientrante Christian Calì e la novità del reggiano doc Luca Siligardi sempre in attacco, la Correggese può salire sull’ottovolante di vittorie nella trasferta piacentina col Gotico Garibaldina, confermandosi sul trono della A dei Dilettanti.

Altro nuovo innesto per la Vianese che si è regalata il difensore centrale Matteo Contipelli (’98) prelevato dai toscani del Tuttocuoio e già a disposizione di mister Sarnelli per il match casalingo contro la sorpresa Zola Predosa in terza piazza. Dopo il blitz di sette giorni fa proprio sulla Vianese, l’Arcetana punta a continuare il suo magic moment con il Terre di Castelli, altra big ai piedi del podio.

Scontro diretto da non fallire per lo Sporting Scandiano che rende visita al Real Formigine. Impegno parmense per il Fabbrico che incrocia il Borgo San Donnino da poco affidato al trainer ex professionista Turrini, subito vincente ad Agazzano.

Insidiosa trasferta per la regina Bibbiano/San Polo (Promozione) che dovrà adattarsi al sintetico del Sorbolo Biancazzurra, mentre il Montecchio deve tornare all’hurrà che manca ormai da un mese contro il Carignano che si è rifugiato sul sintetico di Colorno.

Nel girone B derby da tripla per Riese-Casalgrande, mentre il Campagnola, privo del difensore Camara squalificato, non può distrarsi contro il pericolante Fiorano; match speciale per il mister rosanero Manfredini che ha allenato la Juniores regionale dei modenesi.

Il palcoscenico del centrale del "Borelli" per il big-match fra la capolista Virtus Correggio e la Rubierese che vuole restare agganciata al treno dell’alta classifica. Derby da brividi a Gavassa fra gli Original Celtic Bhoys e la Campeginese, mentre la Povigliese prova ad uscire dal tunnel della crisi contro la ritrovata FalkGalileo.

Dopo tre pari di fila, la regina United Albinea è attesa dallo scontro d’alta quota al "Torelli" col Fellegara, mentre l’altra capolista Celtic Cavriago rischia a Casina.

Rilanciato da due hurrà di fila in trasferta, il Puianello insegue il primo successo interno con la Borzanese che punta a restare in zona play-off. Promette scintille l’inedito scontro fra la Saxum United e la Virtus Mandrio.

Eccellenza

Arcetana (19)-Terre di Castelli (26)

Borgo San Donnino (25)-Fabbrico (14)

Gotico Garibaldina (13)-Correggese (30)

Real Formigine (8)-Sporting Scandiano (10)

Rolo (15)-Fidentina (23)

Vianese (24)-Zola Predosa (28)

Promozione

Girone A

Carignano (19)-Montecchio (20) a Colorno

Monticelli (16)-Boretto (19)

Sannazzarese (14)-Luzzara (18)

Sorbolo Biancazzurra (16)-Bibbiano/San Polo (27)

Vezzano (21)-Fidenza (12)

Girone B

Baiso/Secchia (24)-Montombraro (9) a San Michele

Campagnola (25)-Fiorano (12)

C.Rangone (20)-Sammartinese (22)

Smile (9)-Castellarano (26)

Riese (26)-Casalgrande (22)

Prima categoria

Girone B

Atletico Bibbiano Canossa (16)-Palanzano (18)

Barcaccia (8)-Marzolara (19)

Langhiranese (24)-Quattro Castella (13)

Girone C

Boca Barco (13)-Atletic Progetto Montagna (7)

Original Celtic Bhoys (7)-Campeginese (10)

Povigliese (13)-FalkGalileo (18)

Virtus Correggio (30)-Rubierese (22)

Virtus Libertas (22)-Corlo (10)

Seconda categoria

Girone D

Fc 70 (11)-S.Faustino (17)

Reggiolo (16)-Virtus Calerno (19)

Santos (7)-Rapid Viadana (17)

Saxum United (17)-Virtus Mandrio (23)

Domani sera: Reggio Calcio-Rubiera e Virtus Bagnolo-Novellara.

Girone E

Cerredolese (17)-Carpineti (18)

Consolata (13)-Casalgrandese (16)

Fellegara (19)-United Albinea (25)

Montecavolo (16)-Boiardo Maer (11)

Puianello (9)-Borzanese (18)

Real Casina (17)-Celtic Cavriago (25)

Terza categoria