Calcio donne serie b: debutto amaro per ilaria leoni al timone. Le amaranto travolte dalla Ternana

AREZZO

Inizia con una sconfitta l’avventura di Ilaria Leoni sulla panchina dell’Arezzo femminile. Le ragazze amaranto escono sconfitte sul campo della capolista Ternana per 3-0. Troppo forti le umbre che si confermano al primo posto in classifica in coabitazione con la Lazio. La Ternana passa in vantaggio al 23’ del primo tempo con Pirone che ribadisce in rete con un tapin sotto misura sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il raddoppio delle rossoverdi arriva in apertura di ripresa: al 47’ splendido diagonale mancino di Vigliucci che supera Nardi. Nel finale la capolista cala anche il tris grazie al gol di Porcarelli (‘79) che, servita con i tempi giusti da Pirone, batte Nardi in uscita con un pallonetto ben calibrato. Nonostante la sconfitta, l’Arezzo resta a quota 21 punti mantenendo comunque un buon argine di vantaggio (+6) sulla zona retrocessione. Nel prossimo turno altra trasferta nello scontro diretto salvezza contro San Marino.