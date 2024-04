Calcio donne serie b. Il Ravenna Women alle 14 sfida Parma

Trasferta impegnativa per il Ravenna Women, ormai retrocesso in C, che oggi alle 14 affronta a Noceto il Parma, terza forza del campionato assieme al Cesena. Le ducali trascinate anche dai gol di Gago, sono a 2 punti dalla seconda posizione della Ternana, peraltro battuta sia all’andata, sia al ritorno: 5-2 e 1-0 a domicilio. All’andata si è imposto il Parma soltanto 1-0 (almeno sul campo) trasformato poi in 3-0 a tavolino per le ducali per la mancanza del numero minimo di giocatrici formate. Risultato che non ha ovviamente inciso sulla classifica delle ravennati. Programma serie B femminile, 25ª giornata (ore 15): Arezzo-Brescia (ore 15,30), Cesena-Chievo, Cuneo-Bologna (ore 14), Lazio-Tavagnacco (ore 12), Parma-Ravenna (14), Pavia-S. Marino, Ternana-Genoa (ore 12,30), Verona-Res Roma. Classifica: Lazio 65; Ternana 60; Cesena, Parma 58; Chievo, Verona 42; Genoa 38; Brescia 33; Bologna 29; Arezzo 27; Res Roma 24; Cuneo 23; S. Marino 21; Pavia 20; Tavagnacco 12; Ravenna 3.

u.b.