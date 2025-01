Promozione. Il tecnico Nocera: "Aurora Treia, ci aspettano 15 partite di fuoco»

"L’Aurora Treia è una società solida, del resto già il nome Lube è più di una garanzia. Il campionato di Promozione nasconde tante insidie e quindi c’è da lavorare per calarsi bene in questa realtà". Francesco Nocera, allenatore dell’Aurora Treia, fa il punto della situazione dopo avere preso quasi a inizio dicembre la guida tecnica della squadra. "Ci aspetteranno 15 gare di fuoco – aggiunge – in cui dovremo fare più punti possibile e alla fine tireremo le somme. Non dimentichiamo che una partita e mezza fa (la gara con l’Azzurra Colli e i 20 minuti di recupero con l’Azzurra Sbt) eravamo in zona playout e ora ne siamo usciti". Domani inizierà il girone di ritorno. "Adesso si rinforzano tutti e le società cercano di colmare le lacune evidenziate nella prima parte. Tutto ciò significa che nel girone di ritorno si faranno meno punti rispetto all’andata, non ci saranno più partite facili, ma 15 battaglie". Anche l’Aurora sta sul mercato e dopo Ballanti è ora in trattativa con il portiere Testa, in questa stagione all’Atletico Mariner e nella passata alla Civitanovese. In vetta c’è il Trodica. "Solo loro possono perdere il campionato, hanno due organici di valore, ruoli doppi in tutti i reparti e una rosa con elementi di grossa qualità". Alle spalle della leader ci sono Palmense, Porto Sant’Elpidio, Casette Verdini e Azzurra Colli che ora sono nei playoff. "Nelle prime cinque posizioni – spiega Nocera – ci sono quelle realtà che hanno fatto vedere qualcosa di importante. Vedremo se nel ritorno qualcuna avrà un minore rendimento o se c’è chi migliorerà di parecchio il rendimento". Al penultimo posto c’è la Cluentina. "Si è rinforzata, anche il Monticelli non è stato con le mani in mano prendendo tre elementi dall’Eccellenza. Pure le società dietro stanno migliorando le rose". Nocera guarda in casa sua. "Dobbiamo crescere – conclude il tecnico – perché occorre dare continuità ai risultati, la giusta inquadratura tecnica e mentale".