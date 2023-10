Calcio donne serie B. Il Ravenna Women contro Verona, terza in classifica

Si attendono segnali confortanti dalla crescita delle giovani del Ravenna Women, impegnato oggi (ore 15) allo Stadio Olivieri di Verona contro l’Hellas, terza in classifica – assieme ad altre 4 squadre – con 9 punti dopo le prime quattro giornate, frutto di 3 vittorie e una sola sconfitta, rimediata però alla prima giornata in casa (0-1) contro la Lazio, una delle due prime della classe. Di contro il Ravenna è alla ricerca del primo punto: tuttavia, non è semplice che arrivi proprio a Verona contro una formazione agguerrita. Tuttavia, nelle ultime due uscite, il Ravenna ha mostrato almeno di riuscire a trovare la via del gol, con Pereyra e Georgiou. Programma Serie B femminile, 5ª giornata (ore 15): Arezzo-Ternana, Bologna-Genoa, Brescia-Chievo Verona, Pavia-Freedom Cuneo, Res Roma-Lazio, San Marino-Parma, Tavagnacco-Cesena, HellasVerona-Ravenna. Classifica: Lazio, Ternana 12; Brescia, Parma, Hellas Verona, Cesena, Pavia 9; Chievo, Genoa 6; Res Roma, Bologna 4; S. Marino, Arezzo 3; Ravenna, Tavagnacco, F. Cuneo 0.

u.b.