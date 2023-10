Calcio donne serie B. Le amaranto beffate. Ternana avanti nel finale

Cede solo in pieno recupero la resistenza dell’Arezzo calcio femminile contro la capolista Ternana. Doccia gelata per le ragazze del tecnico Eracleous, che a Castiglion Fibocchi esprimono un’ottima prova dal punto di vista caratteriale limitando il miglior attacco del campionato a un solo gol a tempo scaduto. Il predominio territoriale delle rossoverdi, infatti, non aveva prodotto grandi occasioni da gol fino a quel momento, complice un Arezzo, finalmente in maglia amaranto con le nuove divise firmate Zeus, compatta e quadrata.

Nella prima frazione le uniche azioni degne di nota sono due tiri dalla distanza delle ospiti, poi nella ripresa è l’Arezzo ad avere l’occasione migliore per sbloccare la gara: Nocchi approfitta di un disimpegno errato delle umbre e serve Ploner, la cui conclusione però si spegne sul fondo. E quando l’incontro sembra concludersi sullo 0-0, ecco la rete di Labate, che raccoglie un cross di Pirone e di sinistro insacca al volo per il gol vittoria. Uno 0-1 che fa male.