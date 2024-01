Calcio eccellenza. Acf Foligno nella tana dell’Olympia: "Ora basta sconfitte, noi siamo la capolista»

FOLIGNO – Acf rialzati. La capolista dopo due battute di arresto oggi sul terreno dell’Olympia Thyrus, avversario in netta risalita, vuole provare comunque a ritrovare il sorriso. "Un esame severo, contro un collettivo che di recente è riuscito a trovare il passo giusto – spiega Marco Bianconi direttore generale dell’Acf – e che merita grosso rispetto. Per la forza di un organico di sicuro livello e per le qualità dei singoli, la cui attuale classifica, al momento, penalizza quelle che sono le potenzialità del collettivo. Arriviamo a questo delicato appuntamento – aggiunge Bianconi - dopo due battute di arresto che non hanno scalfito quelli che sono i nostri obiettivi. L’ambiente è tranquillo, consapevole che nell’arco della stagione il momento no arriva per tutti. Vedere la classifica per credere, per avere la certezza che anche chi rincorre l’Acf capolista in occasione dei due nostri passi falsi ha guadagnato solo un punto. Abbiamo subito due sconfitte per qualche disattenzione di troppo ma è anche vero che per quanto riguarda la prestazione della squadra mi sento di fare gli elogi a tutti gli interpreti. Ripeto: perdere dà sempre fastidio ma l’ambiente è sereno, per cui sono convinto che recuperati gli infortunati e con il ritorno a pieno regime di coloro che durante la pausa natalizia sono stati vittime di influenza torneremo a correre. Anche queste sono cose che capitano, per cui dal difficile confronto di oggi, oltre alla prestazione contro un avversario di spessore – conclude Bianconi – vogliamo riportare a casa un risultato positivo necessario per riprendere il percorso che ha caratterizzato la prima parte della stagione". Acf orfana di Zichella squalificato ma recupera Nuti. In forse Khribech che potrebbe partire dalla panchina. Questa la probabile formazione: Lori, Sedran, Nuti, Moracci, Benedetti, De Sanctis, Settimi, Mattia, Di Cato, D’Urso. Calderini.

Carlo Luccioni