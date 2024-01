Calcio Eccellenza. Asta, che beffa!. La Baldaccio Bruni vince al minuto 93

BALDACCIO BRUNI

1

ASTA

0

BALDACCIO BRUNI (4-3-2-1): Vaccarecci; Piccinelli, Adreani, Bruschi, Pedrelli; Mambrini (75’ Elmohutarim), Magi, Giovagnini; Mercuri, Autorità; Boriosi (70’ Sbardella).

Panchina: Palazzi, Beretti, Perfetti, D’Aprile, Gigli, Torzoni, Giorni. Allenatore Comanducci.

ASTA (4-3-3): Anselmi; Di Renzone, Grassini, Bianchi, Bardotti; L. Mazza, Curcio (65’ Guidarelli), G. Mazza (83’ Pugliese); Jrad (68’ Discepolo), Dieme, De Patre.

Panchina: Cicali, Gianni, Cinelli, Seri, Ceccatelli, Doka. Allenatore Bartoli.

Arbitro Fioravanti di Firenze (Laci e Rastrelli).

Rete: 93’ Mercuri.

Note – Ammoniti Bruschi e Discepolo.

ANGHIARI – Turno infrasettimanale amaro per l’Asta, uscita sconfitta dal campo della Baldaccio Bruni per 1-0, allo scadere. Gli arancioblù hanno una chance dopo neanche un minuto ma la palla vagante in area non viene sfruttata da nessuno. Inizia quindi un forcing offensivo degli ospiti che sfiorano il gol al 9’ e, soprattutto, al 21’, quando Anselmi compie un grande intervento sulla conclusione di Boriosi. Nella ripresa l’Asta fa registrare una potenziale occasione con Gabriele Mazza, anticipato a pochi passi dalla porta. La squadra di Bartoli sembra in controllo, Mercuri tutto solo fa l’1-0.