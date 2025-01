Calcio Eccellenza. Asta, gioia Jrad: "Contento del gol ma bravi tutti»

Grande protagonista della vittoria dell’Asta sulla capolista Castiglionese, Aymen Jrad (nella foto), autore della rete arancioblù che ha aperto le danze (2-1 il risultato finale). "Era importante fare risultato – ha commentato l’attaccante –. Sono contento per la rete, ma il merito è anche dei miei compagni. Quello che conta di più, però, sono i tre punti: dobbiamo uscire da questo momento, sono sicuro che tutti insieme ce la faremo". Jrad ha quindi ripercorso il momento del gol. "Mi hanno ‘sempre’ massacrato tutti perché tirassi in porta – ha detto sorridendo –, quando mi è arrivata la palla, allora, ho pensato soltanto al calciare. Una dedica? A tutti i miei compagni e al bene dell’Asta Taverne". Con questo successo gli arancioblù si sono portati a quota 22 in classifica, a +1 dai play out e a -5 dai play off: battere la capolista è stata una bella iniezione di fiducia, in vista delle prossime partite, a partire da domenica: in programma la sfide esterna con la Sinalunghese.