Calcio eccellenza. Attacco e difesa. Poker di acquisti per la matricola Base

La Base ha presentato il suo poker d’acquisti. La società sevesina è una matricola del campionato di Eccellenza, ma i 26 punti fin qui conquistati valgono una posizione di metà classifica, poco più vicina ai playoff che ai playout. E a dicembre i dirigenti hanno inserito quattro elementi adeguati a obiettivi e budget. L’attaccante Mirko Cavaliere ha già segnato tre reti in quattro gare e nelle ultime due stagioni a Muggiò e Vittuone si era fermato rispettivamente a 12 e 19. La seconda new entry in attacco è quella di Lorenzo Colombo: nelle ultime stagioni ha militato alla Vibe Ronchese, Lissone, Altabrianza, Calolziocorte. La difesa si rinforza con Davide Malvestiti (2001) e Simone Medici (2004) anche loro dall’Accademia Vittuone.

Ro.San.