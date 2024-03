Calcio Eccellenza. Brutta sconfitta per la Sinalunghese. Scandicci feroce

SCANDICCI

4

SINALUNGHESE

1

SCANDICCI: Masini, Frascadore, Dodaro, Sinisgallo, Menini, La Rosa, Corsi, Poli, Del Pela, Cito, Grillo.

Panchina: Lampignano, Daka, Liberati, Edu Mengue, Meucci, Paci, Cenni, Alfani, Ridolfi. Allenatore Ventrice.

SINALUNGHESE: Marini, Bardelli, Celestini, Ibojo, Ferrante, Corsetti, Chiti, Salvestroni, Ajdini, Bucaletti, Bencini.

Panchina: Scaccini, Canapini, Ghini, Viligiardi, Landi, Pinsuti, Cicali, Fiaschi, Iasparrone. Allenatore Pezzatini.

Arbitro Isu di Cagliari.

Reti: 34’ (rig.) e 35 Del Pela, 45’ Bucaletti, 62’ e 87’ Corsi.

SCANDICCI – Brutta sconfitta per la Sinalunghese che cede nettamente a Scandicci. In due minuti, sul finire del primo tempo, i padroni di casa indirizzano la gara grazie alla doppietta di Del Pela, il primo su rigore. Nel finale di tempo tornano in partita i rossoblu con Bucaletti, che rompe un lungo digiuno. Ma nella ripresa arrivano altri due squilli dei blues, con Corsi (il primo con la complicità di una deviazione di Ferrante) che sigla un’altra doppietta.