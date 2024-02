Calcio Eccellenza. Castelfiorentino a secco. Boumarouan accorcia ma il River Pieve la chiude

river pieve

4

castelfiorentino

1

RIVER PIEVE: Biggeri, Ramacciotti, Lunardi, El Hadoui, Leshi (86’ Rossi), Di Giulio, Magera (65’ Fruzzetti), Cecchini (76’ Filippi), Morelli, Pieretti (55’ Tocci), Belluomini (55’ Bachini). A disp. Tozzini, Giannotti, Satti. All. Fanani.

CASTELFIORENTINO UNITED: Neri, Duranti, Casanova (46’ Sebastiano), Benvenuti, Maltinti, Mancini, Bruni, Ercoli (52’ Viti), Borri (48’ Pieracci), Giani (44’ Daidola), Boumarouan. A disp. Lupi, Castaldi, Tanzini, Campatelli, Fall. All. Scardigli.

Arbitro: Macca di Pisa (assistenti Tilli di Prato e Dore di Pisa).

Reti: 14′ Belluomini; 15′ aut. Benvenuti; 30′ Boumarouan; 31′ e 73’ Morelli.

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Niente da fare per il Castelfiorentino United, superato 4-1 dal River Pieve nell’anticipo del girone A di Eccellenza. Gara già indirizzata dopo un quarto d’ora grazie ad un micidiale uno-due dei padroni di casa. Prima Belluomini insacca un cross di Cecchini e 60 secondi più tardi Benvenuti devia sfortunatamente nella propria porta un traversone di El Hadoui. Il Castelfiorentino ha comunque il merito di non abbattersi ed al 30’ riapre i giochi con Boumarouan, abile ad approfittare di un errore della difesa locale. Passa, però, solo un minuto e Morelli ristabilisce le distanze con una pregevole conclusione dalla distanza. Nella ripresa i ragazzi di mister Scardigli non mollano, ma peccano di incisività negli ultimi venti metri e, così al 73’ ci pensa ancora Morelli a chiudere il conto su assist del neo entrato Bachini, bravo a saltare due uomini. I valdelsani restano ultimi.