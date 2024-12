Calcio - Eccellenza. Castelnuovo batte la Sestese e sale al secondo posto

Castelnuovo

CASTELNUOVO: Nucci, Ramacciotti, Lunardi, Fall (39’ st Fruzzetti), Leshi, El Hadoui (44’ st Magera) , Casci, Cecchini, Campani (35’ st Gabrielli), Grassi (45’ st Tocci) , Camaiani (35’ st Satti). (A disp.: Biggeri, Fanani. Bonaldi, Micchi). All.: Vangioni.

SESTESE: Giuntini, Pisaniello, Cucinotta, Matteo, Biondi (29’ st Pisaneschi), Cirillo, Casati (4’ st Mazzeo), Belli (35’ st Sarr), Berti, Ciotola, Manganiello (14’ st Ermini). (A disp.: Giusti, Safina, Robi, Mernacaj, Piccini). All.: Polloni (in panchina: Ciaramelli).

Arbitro: Ramundo di Paola.

Reti: 18’ pt El Hadoui, 22’ st Grassi, 30’ st Camaiani, 47’ st Mazzeo.

Note: ammoniti Biondi, Cirillo, Camaiani, Matteo.

CASTELNUOVO - Bella vittoria del Castelnuovo, ora al secondo posto. Al 18’ bella azione di Fall e cross per l’accorrente El Hadoui che non lascia scampo a Giuntini. Più scintillante la ripresa. Al 5’ Camaiani colpisce il palo. Al 10’ prodigioso Nucci su tiro di Ciotola. Al 22’ fallo su Camaiani e su punizione perla di Grassi con pallone all’incrocio dei pali per il 2-0. Al 30’ discesa sontuosa di Camaiani che si beve tutta la difesa e fa 3-0. Al 33’ palo colpito da Mazzeo. A tempo scaduto gol dello stesso Mazzeo.

Dino Magistrelli