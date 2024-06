CALCIO ECCELLENZA. Cava Ronco, arriva l’attaccante esterno 22enne Mantovani

Decolla il mercato del Cava Ronco. Dopo l’ingaggio dell’esperto centrocampista Luca Bergamaschi, il club forlivese ha sparato anche il secondo colpo: Alessandro Mantovani, forte attaccante esterno classe 2002 proveniente dal Gambettola (6 presenze e 1 gol nella passata stagione, condizionata però dal crack al crociato). Cresciuto nel settore giovanile del San Marino, Mantovani (nella foto col ds Marco Ricci) ha militato in serie D tra le fila di Savignanese e Sammaurese, mentre in Eccellenza ha successivamente vestito le maglie di Del Duca e Victor San Marino, con cui ha vinto il campionato 2022-23. Un’addizione, questa, che consente di sopperire, quantomeno numericamente, all’addio di bomber Grazhdani. Ad ogni modo nel reparto avanzato sono attesi interventi più sostanziosi, considerato che Lupattelli potrebbe fare ritorno al Forlì per restarci. Sul piede di partenza Sciaccaluga e Valentini. In entrata si farà un tentativo per Sedioli, difensore centrale di proprietà del Forlì ma reduce dal prestito alla Sammaurese.

Nel frattempo ieri la formazione Under 19 di mister Leonello Baccini ha sorprendentemente piegato il Forlì (5-4 dopo i calci di rigore) e guadagnato l’accesso alla finale del Memorial ‘Carlo Di Fabio’ – torneo dedicato all’ex ds del Galletto prematuramente scomparso due anni fa –, dove incontrerà martedì (ore 21), la San Marino Academy.

m. lo.