Calcio Eccellenza. Cipolli alla guida del Real Forte

Andrea Cipolli è il nuovo allenatore del Real Forte Querceta. Tecnico di comprovata esperienza in Eccellenza e Promozione, con quattro campionati vinti alle spalle, Cipolli arriva a Forte dei Marmi investito della fiducia della società bianconerazzurra. "Una panchina importante come quella del Real Forte Querceta mi rende orgoglioso e allo stesso tempo molto responsabilizzato – ha detto – perché ho tanta voglia di rilanciarmi e di mettermi in gioco, e farlo con una società così importante mi rende davvero motivato".