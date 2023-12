Calcio Eccellenza. Colpo del Mazzola. Affermazione a casa. Fortis Juventus

FORTIS JUVENTUS

1

MAZZOLA

2

FORTIS JUVENTUS: Morandi, Zoppi, Marucelli (65’ Morozzi), Noferi, Salvadori, Gurioli, Baggiani, Serotti, Mearini, Costa (53’ Buscè), Paternò (53’ Parrini E.).

Panchina: Moretti, Calzolai, Lobosco, Parrini F., Macchinelli, Niccoli. Allenatore Magera.

MAZZOLA: Florindi, Nassi (71’ Landozzi), Gianneschi, De Luca, Fabbrini, Bonechi, Corsi, Cruciani, Baroni (83’ Hoxhaj), Burato (88’ Majuri), Pierangioli (94’ Bartolini).

Panchina: Cefariello, Tozzi, Begnardi, Silvestri, Alessi. Allenatore Argilli.

Arbitro Copelli di Mantova (Barretta - Di Milta).

Reti: 31’ Gianneschi, 83’ Cruciani, 85’ Baggiani.

Note – Ammoniti: Gurioli, Mearini, Cruciani. Recuperi: 0 e 4’.

BORGO SAN LORENZO – Il Mazzola torna a sorridere ed espugna Borgo San Lorenzo grazie ad una bella prestazione. La prima frazione vede la prima conclusione verso lo specchio da parte di Cruciani, Morandi blocca. Al 31’ il gol che apre le marcature: Baroni e Gianneschi dialogano a meraviglia all’interno dell’area di rigore, il terzino si presenta a tu per tu con Morandi fulminandolo con un diagonale. La rete galvanizza gli uomini di Argilli che, al 38’, impegnano l’estremo difensore di casa con Corsi. Ad inizio ripresa gli ospiti si guadagnano la più grande occasione: Pierangioli tira, Morandi respinge e un suo compagno la tocca di braccio. Sul dischetto si presenta Cruciani che si lascia ipnotizzare. Al 56’ Fortis vicina al pari con la rovesciata di Serotti che sorvola la traversa. Al 74’ altra grande opportunità, la bordata di Gianneschi impatta sulla traversa. E’ il preludio al raddoppio che arriva al‘83’ quando Hoxhaj, appena entrato in campo, entra in area appoggiando la sfera per il rimorchio di Cruciani che, di controbalzo, realizza il 2-0. Neanche il tempo di esultare che i biancoverdi, con il tiro improvviso di Baggiani riapre il match. iIl Mazzola rischia l’ennesima beffa ma questa volta la fortuna arride ai biancocelesti: la conclusione di Buscè va sulla traversa.