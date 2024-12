Calcio Eccellenza. Colpo Mazzola!. Preso l’attaccante. Elias Oitana (1998)

Un altro colpo di mercato per l’ambizioso Mazzola. Il club biancoceleste ha ufficializzato nelle scorse ore l’ingaggio dell’attaccante italo-argentino Elias Oitana (nella foto). "Nato nel 1998 a San Jorge, cittadina situata nella provincia di Santa Fe, Oitana si è distinto a suon di reti con la maglia del Club Deportivo La Emilia. Lo sbarco in Italia è datato 2022: la punta ha realizzato 4 segnature in 7 presenze con il Pontassieve meritandosi la chiamata degli spagnoli del Sonseca. In Castiglia ‘El Colo’ è diventato un autentico trascinatore della squadra, andando a segno 16 volte e risultando determinante per la promozione dei biancorossi. Richiamato nel Bel Paese dalla Fortis Juventus, ha esordito in Serie D con il San Donato Tavarnelle, realizzando il primo gol lo scorso 21 gennaio nel match contro il Figline. Oitana è arrivato al Mazzola dal Terranuova Traiana, squadra in cui ha giocato nella prima parte della stagione corrente".