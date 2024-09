Calcio Eccellenza. Comelli inarrestabile. La Leon segna a raffica

Il risultato che ha fatto maggior sensazione nel primo mercoledì di calcio vero della stagione 2024-2025 è quello della Leon, che seppur senza Bonseri (e così sarà verosimilmente per tutto il girone di andata, o giù di lì) segna gol a caterve. Nell’amichevole contro il Pavia ne fece 4, nella prima di Coppa Italia contro il Carpenedolo si è fermato a 3, quota sufficiente per portare a casa il suo secondo pallone dell’anno: Simone Comelli è il grande protagonista di questo inizio di stagione della squadra di Joelson. Ha completato l’opera la doppietta di Delle Fave per il 5-2 definitivo.

L’altra “big“ brianzola dell’Eccellenza non va oltre il pareggio a occhiali casalingo contro l’Arcellasco. Ardor Lazzate che domina per ampi tratti, ma non riesce a trovare il pertugio giusto. Buoni riscontri arrivano invece dal pianeta Fucina, che gioca “in esilio“ a Pero la prima sfida contro la neo-promossa Lentatese e si impone 2-0. Gambe imballate da una parte e dall’altra, poco ritmo, ma i ragazzi di Venantini hanno il merito di sbloccare la gara dopo una dozzina di minuti grazie al solito Picci su invenzione di Longo. Il raddoppio a metà primo tempo di Tota manda già i titoli di coda. Falsa partenza per la Base, che dice addio alle speranze di passaggio del turno perdendo nettamente in casa per mano della Fc Milanese, vittoriosa a Seveso 3-1. Trovato, Checchi e Chiodi affondano la squadra di Giallonardo. Vara nel finale rende meno amaro il ko.

Ro.San.